Beren Saat yine çok farklı bir paylaşıma imza attı!

Ünlü oyuncu Beren Saat, yine kendisinden beklendiği üzere yine çok farklı bir paylaşıma imza attı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ



“Suudi kadınların artık bir erkeğin seyahat etme iznine ihtiyacı yok” mesajını ingilizce olarak paylaşan Beren Saat’in bu mesajına çok sayıda yorum geldi.

Kimi hayranları mesajı ingilizce yayınlamasına kızdı. Bir hayranı, “Berenciğim İngilizce bilmiyorum” notunu paylaştı.

Bazı hayranları ise Atatürk’ün Türk kadınlarına 1930’lu yıllarda tanıdığı haklara gönderme yaptı.

DESTEK VERENLER OLDU



Beren Saat’a destek olan birçok hayranı da vardı. Arapça yazan hayranları da Saat’in bu paylaşımından memnun olduklarını belirten yorumlar yaptı.

İşte o paylaşım: