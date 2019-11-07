07 Kasım 2019 Perşembe 16:59:14 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 17:01:19
Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan barışma partisi!
9 aydır evliliklerinde kriz yaşayan Beren Saat ve Kenan Doğulu barışmaların şerefine evlerinde parti düzenleyecekler.
5 yıldır evli olan Beren Saat ve Kenan Doğulu evliliklerinde bir süredir sorun yaşıyordu. Boşanacakları konuşulan çift geçtiğimiz günlerde barıştılar.
Kenan Doğulu’nun 4 saat süren bir konuşma sonrası ikna ettiği Beren eve döndü. Kenan, yakınlarına “Birbirimize kırgındık. Bizi tekrar bir araya getiren şey bitmeyen bir aşk” demiş.
Kenan Doğulu barışmanın şerefine Beykoz’daki villalarında bir davet verecek.
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