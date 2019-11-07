Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan barışma partisi!

5 yıldır evli olan Beren Saat ve Kenan Doğulu evliliklerinde bir süredir sorun yaşıyordu. Boşanacakları konuşulan çift geçtiğimiz günlerde barıştılar.

Kenan Doğulu’nun 4 saat süren bir konuşma sonrası ikna ettiği Beren eve döndü. Kenan, yakınlarına “Birbirimize kırgındık. Bizi tekrar bir araya getiren şey bitmeyen bir aşk” demiş.

Kenan Doğulu barışmanın şerefine Beykoz’daki villalarında bir davet verecek.