30 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 18:42:57
Beren Saat ile Mehmet Günsur’un oynadığı 'Atiye’ dizisinin ikinci sezonu geliyor
Beren Saat ile Mehmet Günsur’un oynadığı 'Atiye’ dizisindeki performansıyla göz dolduran Melisa Şensolsun, dizisinin ikinci sezonunun çekileceğini müjdeledi.
Nişantaşı The House Cafe’den çıkarken objektiflere yansıyan Şenolsun, “Dizimiz çok güzel gidiyor. İyi tepkiler alıyoruz. Yeni sezonun çekimlerine mart ayı gibi başlayacağız” ifadelerini kullandı.
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