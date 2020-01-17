Beren Saat bu kez sesiyle belgeselde

Buradaki başarısıyla herkesi kendine hayran bırakan Saat, bu sefer de Netflix'in bir belgesel projesiyle hayranlarıyla buluştu. Sosyal medya hesabından yeni projesini duyuran Beren Saat, Netflix yapımı bir belgeselle anlaştı. “Dünya'da Gece-Night on Earth Netflix Belgeseli” notuyla bir paylaşımda bulunan güzel oyuncu, belgeselde seslendirme yapıyor.