17 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 23:59:26
Beren Saat bu kez sesiyle belgeselde
Atiye adlı dizide İstanbullu bir ressamı canlandıran Beren Saat'in dizisi ilk sezonuyla kısa sürede en çok izlenen dizilerden biri oldu.
Buradaki başarısıyla herkesi kendine hayran bırakan Saat, bu sefer de Netflix'in bir belgesel projesiyle hayranlarıyla buluştu. Sosyal medya hesabından yeni projesini duyuran Beren Saat, Netflix yapımı bir belgeselle anlaştı. “Dünya'da Gece-Night on Earth Netflix Belgeseli” notuyla bir paylaşımda bulunan güzel oyuncu, belgeselde seslendirme yapıyor.
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