23 Temmuz 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 00:57:08
Benzerliğe Monica onayı
Dünyaca ünlü oyuncu Monica Bellucci’ye olan benzerliğiyle dikkat çeken oyuncu Zilan Duru'nun kolajı Belluci'nin dikkatini çekti.
Lale Devri, Kir ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizi ve sinema filmlerinde rol alan Zilan Duru, Hollywood aktristi Monica Bellucci'yi bir kolaj çalışmasıyla aynı fotoğraf karesinde yan yana koyup instagram üzerinden paylaştı. Bu benzerliği fark eden Monica Bellucci, paylaşımı beğenerek benzerliği onayladı.
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