Benzerliğe Monica onayı

Lale Devri, Kir ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizi ve sinema filmlerinde rol alan Zilan Duru, Hollywood aktristi Monica Bellucci'yi bir kolaj çalışmasıyla aynı fotoğraf karesinde yan yana koyup instagram üzerinden paylaştı. Bu benzerliği fark eden Monica Bellucci, paylaşımı beğenerek benzerliği onayladı.