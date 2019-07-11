Bensu Soral Hakan Baş boşanıyor mu? Bensu Soral kimdir, kaç yaşında?
Uzun beraberlikleri ardın dünya evine giren güzel oyuncu Bensu Soral ve iş adamı Hakan Baş hakkında çıkan dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Sevilen genç yıldız Bensu Soral geçtiğimiz yıllarda Show Tv'de yayınlanan İçerde dizisinde canlandırdığı 'Melek' karakteri ile sesini duyurmuştu. En son 2019 yılında oynadığı, Organize İşler Sazan Sarmalı filminde başarılı bir performans sergiledi. İddaalara göre oyuncunun ablası olan Hande Soral kardeşinin ilişkisi bozulmasın diye eşi İsmail Demirci ile birlikte araya girdi fakat çiftin hala düzelemediği konusunda dedikodular dolaşıyor. Bu süreçte "Bensu Soral Hakan Baş boşanıyor mu?" ve " Bensu Soral kimdir, kaç yaşında?" soruları sosyal medyada yoğun olarak araştılıyor. İşte haberin detayları...
Geçtiğimiz Eylül ayında evlenen taze çift Bensu Soral ve Hakan Baş hakkında boşanıyorlar haberleri sosyal medyayı adeta sallıyor. Bir iddaaya göre kıskançlık krizlerinin sebep olduğu tartışmalar yüzünden çiftin arasını fena halde bozuldu. Birkaç kez tartışan çift için dedikodular, İnstagram hesaplarında fotoğraf paylaşmamaları yüzünden daha da alevlendi. Yaşanan son tartışmadan sonra çiftin arasını düzletmek için kardeşi gibi oyuncu olan Hande Soral'ında devreye girdiği atılan bir diğer söylenti. Konu üzerine "Bensu Soral Hakan Baş boşanıyor mu?" ve " Bensu Soral kimdir, kaç yaşında?" soruları merak ediliyor. İşte detaylar...
BENSU SORAL HAKAN BAŞ BOŞANIYOR MU?
CİDDİ BİR TARTIŞMA YAŞANDI
İddiaya göre daha önce kıskançlık nedeniyle birkaç kez tartışan çiftin evinde bir süre önce öncekilerden daha ciddi bir tartışma yaşandı. Bensu Soral ile Hakan Baş'ın o yüzden gergin günler geçirdiği konuşuluyor. Öte yandan Bensu Soral ve Hakan Baş'ın uzun zamandır sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmamaları da dikkat çekti. Bensu Soral, en son 14 Şubat Sevgiler Günü'nde paylaşım yaparken Hakan Baş da 23 Mart'ta eşinin doğum gününü kutlamış. Dedikodulara göre Bensu Soral ile Hakan Baş'ın boşanması an meselesi. Her ne kadar bu durumu toparlasalar da evliliklerinin uzun soluklu görünmediği iddialar arasında...
BENSU SORAL KİMDİR?
Bensu Soral, 23 Mart 1991 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezun olmuştur, ardından Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde eğitimini tamamlamıştır. Oyuncu Hande Soral'ın kardeşi olan Bensu Soral, ilk dizi tecrübesini 2012 yılında Yol Ayrımı dizisinde rol alarak yaşamıştır. 2019 yılında gösterime giren Organize İşler 2: Sazan Sarmalı adlı filmde Nazlı Noyan karakterine hayat veren Bensu Soral 1.73 metre boyunda, 55 kilo ve Koç burcudur.
BENSU SORAL KAÇ YAŞINDA?
Genç oyucu Mart ayında 28 yaşına girmiştir.
BENSU SORAL'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:
2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Nazlı) (Sinema Filmi)
2017 – Doru (Alaca) (Sinema Filmi)
2016 – İçerde (Melek) (TV Dizisi)
2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Aslı) (TV Dizisi)
2014 – Boynu Bükükler (Miray) (TV Dizisi)
2013 – Vicdan (Müge) (TV Dizisi)
2012 – Yol Ayrımı (Ayşe) (TV Dizisi)
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