Bensu Soral Hakan Baş boşanıyor mu? Bensu Soral kimdir, kaç yaşında?

Geçtiğimiz Eylül ayında evlenen taze çift Bensu Soral ve Hakan Baş hakkında boşanıyorlar haberleri sosyal medyayı adeta sallıyor. Bir iddaaya göre kıskançlık krizlerinin sebep olduğu tartışmalar yüzünden çiftin arasını fena halde bozuldu. Birkaç kez tartışan çift için dedikodular, İnstagram hesaplarında fotoğraf paylaşmamaları yüzünden daha da alevlendi. Yaşanan son tartışmadan sonra çiftin arasını düzletmek için kardeşi gibi oyuncu olan Hande Soral'ında devreye girdiği atılan bir diğer söylenti. Konu üzerine "Bensu Soral Hakan Baş boşanıyor mu?" ve " Bensu Soral kimdir, kaç yaşında?" soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

BENSU SORAL HAKAN BAŞ BOŞANIYOR MU?

CİDDİ BİR TARTIŞMA YAŞANDI

İddiaya göre daha önce kıskançlık nedeniyle birkaç kez tartışan çiftin evinde bir süre önce öncekilerden daha ciddi bir tartışma yaşandı. Bensu Soral ile Hakan Baş'ın o yüzden gergin günler geçirdiği konuşuluyor. Öte yandan Bensu Soral ve Hakan Baş'ın uzun zamandır sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmamaları da dikkat çekti. Bensu Soral, en son 14 Şubat Sevgiler Günü'nde paylaşım yaparken Hakan Baş da 23 Mart'ta eşinin doğum gününü kutlamış. Dedikodulara göre Bensu Soral ile Hakan Baş'ın boşanması an meselesi. Her ne kadar bu durumu toparlasalar da evliliklerinin uzun soluklu görünmediği iddialar arasında...

BENSU SORAL KİMDİR?

Bensu Soral, 23 Mart 1991 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezun olmuştur, ardından Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde eğitimini tamamlamıştır. Oyuncu Hande Soral'ın kardeşi olan Bensu Soral, ilk dizi tecrübesini 2012 yılında Yol Ayrımı dizisinde rol alarak yaşamıştır. 2019 yılında gösterime giren Organize İşler 2: Sazan Sarmalı adlı filmde Nazlı Noyan karakterine hayat veren Bensu Soral 1.73 metre boyunda, 55 kilo ve Koç burcudur.

BENSU SORAL KAÇ YAŞINDA?

Genç oyucu Mart ayında 28 yaşına girmiştir.

BENSU SORAL'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Nazlı) (Sinema Filmi)

2017 – Doru (Alaca) (Sinema Filmi)

2016 – İçerde (Melek) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Aslı) (TV Dizisi)

2014 – Boynu Bükükler (Miray) (TV Dizisi)

2013 – Vicdan (Müge) (TV Dizisi)

2012 – Yol Ayrımı (Ayşe) (TV Dizisi)