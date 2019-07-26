Bensu Soral: Boşanma yok mutluyuz

Haklarında bir tartışma sonucu aralarının açıldığı yönünde haberler çıkan Bensu Soral ve Hakan Baş, önceki akşam Etiler'de görüntülendi.

"SORUN YOK ÇOK MUTLUYUZ"

Ünlü çift “İlişkilerde tartışma olabilir ama bizim ilişkimizde böyle bir şey olmadı. Çıkan haberlere üzüldük, çok şükür böyle bir şey yok, mutluyuz.” dedi.