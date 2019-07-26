26 Temmuz 2019 Cuma 14:33:05 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:34:56
Bensu Soral: Boşanma yok mutluyuz
Evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Bensu Soral, eşiyle birlikte açıklama yaptı.
Haklarında bir tartışma sonucu aralarının açıldığı yönünde haberler çıkan Bensu Soral ve Hakan Baş, önceki akşam Etiler'de görüntülendi.
"SORUN YOK ÇOK MUTLUYUZ"
Ünlü çift “İlişkilerde tartışma olabilir ama bizim ilişkimizde böyle bir şey olmadı. Çıkan haberlere üzüldük, çok şükür böyle bir şey yok, mutluyuz.” dedi.
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