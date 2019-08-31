'Benim babam kral’

2 saatlik konserinde İngilizce şarkılar seslendiren Çıtak, kendisini dinleyen turistlere, “İbrahim Tatlıses’i tanıyor musunuz” diye sorup, “O kral, o en iyisi. O çünkü benim babam” diye konuştu. Sonra da, İmparator lakaplı sanatçının ‘Haydi söyle’ parçasını söyledi.