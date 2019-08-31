31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:39:14
'Benim babam kral’
Antalya’nın Serik ilçesinde konser veren İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, yabancı turistlere babasını övdü.
2 saatlik konserinde İngilizce şarkılar seslendiren Çıtak, kendisini dinleyen turistlere, “İbrahim Tatlıses’i tanıyor musunuz” diye sorup, “O kral, o en iyisi. O çünkü benim babam” diye konuştu. Sonra da, İmparator lakaplı sanatçının ‘Haydi söyle’ parçasını söyledi.
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