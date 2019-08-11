Önceki gece Kartal’da konser veren Diva, sahneye baştan aşağı pırlanta kaplı elbisesi ve göz alıcı aksesuarlarıyla çıktı. Bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul’un boşaldığını söyleyen Diva, “Bayram arefesinde sahne alıyorum. İstanbul boşaldı diyorlar ama herkes burada. Beni nereden buldunuz” diye espri yaptı.