03 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 23:27:06
'Beni neden öldürüyorlar’
Rap müzik akımını beğendiğini dile getiren Mahmut Tuncer yakında rap tarzında şarkı yapacağını dile getirdi.
Geçtiğimiz hafta ‘öldü’ iddiası ortaya atılan Mahmut Tuncer Kıbrıs’ta sahneye çıktı. Daha önce de defalarca kez benzer haberler yapıldığını söyleyen ünlü türkücü ‘Ablam hastanelik oldu kızım büyük korku yaşadı. Ailem bu ölüm iddiaları ortaa atılınca perişan oluyor’ dedi. Bu haberlerin kasti olarak yapıldığını dile getiren Mahmut Tuncer ‘Beni neden öldürüyorlar anlamıyorum’ dedi.
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