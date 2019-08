Bengü'den kızı Zeynep ile ilk bayram pozu

Şarkıcı Bengü, geçtiğimiz pazartesi günü kızı Zeynep'i dünyaya getirmişti. Bugün de eşi Selim Selimoğlu ve kızı Zeynep'le ilk bayram karesini sosyal medyadan paylaşan popçu, fotoğrafa duygusal bir de not düştü.

"HER SANİYEMİZ BAYRAM ARTIK"

Bengü, şu satırları fotoğrafına not etti: "Her saniyemiz bayram artık bizim... Bal kızımızı kokladığımız her anın tadını çıkarıp, yaradana şükretmekle geçiyor bizim evde bayram...Kelimelerle ifade edemiyoruz; yetmiyor bildiklerimiz...Mucize...Allah‘ın mucizesi, bizim mucizemiz...Sonsuz bir aşk... Aşk taşıyor içimizden...Ve tüm bu duyguları yaşarken; ortak olan herkese teşekkürlerimi de sıralamak istiyorum... Öncelikle, ilk günden beri dualarıyla, iyi dilekleriyle heyecanımızı, mutluluğumuzu paylaşan sizlere sonsuz teşekkürler. Yıllarca ne güzel bir sevgi büyütmüşüz... Şimdi de Zeynebimizi beraberce büyüteceğiz inşallah. Ve... Hayat arkadaşım, can yoldaşım, eşim, kıymetlim, Zeynebimin babası... İyi ki benim ömrüme ortak oldun... Zorlu yollarda takılmadan geçmemde en büyük desteğim oldun... Kızımın bitanecik babası... Seni çok seviyorum, çok seviyoruz. Hayattaki en büyük şansım canım ailem... Her saniyemi cennete çevirdiniz; tüm yorgunluklarımı aldınız, sevgiyle sarmaladınız bizi... Zeynebim de öyle şanslı ki böyle bir aileye geldiği için... Sevgiyle büyüteceğiz onu... Kalbine asla kötülük koymadan... Huzurla, aşkla büyüyecek sayenizde..."