Bengü 400 bin TL tazminat ödeyecek 

Özer'in ailesi Bengü'nün oğullarını sigortasız çalıştırdığını, kazanın trafik kazası değil, iş kazası olduğunu belirterek dava açmıştı. Bilirkişi de hazırladığı raporda Bengü'nün işveren sıfatıyla gerekli önlemi almadığını öne sürerek, yüzde 25 kusurlu olduğunu belirtmişti. Bengü'nün Özer'in ailesine 400 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.

Ankara konserinin ardından İstanbul’a dönerken yaşanan kazada Bengü yaralanırken, 34 yaşındaki koruması Ümit Özer olay yerinde hayatını kaybetti.