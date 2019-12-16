16 Aralık 2019 Pazartesi 12:22:47 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 12:23:27
Şarkıcı Deniz Seki: Bende mantık yok!
Şarkıcı Deniz Seki önceki gün Trump Sahne'de sevenlerine müzik dolu anlar yaşattı.
Mecidiyeköy Trump Sahne’de konser veren şarkıcı Deniz Seki, samimi açıklamalarda bulundu.
Şarkıcı “Başıma ne geldiyse kendi aptallıklarımdan, yaptığım yanlış seçimlerden geldi. Kimseyi suçlamıyorum. Bende mantık yok. Duygusal zekam yüksek” dedi.
Uzun süredir kalbi boş olan, özel hayatında yüzü gülmeyen Seki “Hiçbir aşk uzun ömürlü değil” demeyi de ihmal etmedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Şarkıcı Deniz Seki: Bende mantık yok!
- Diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü veren Metin Hara'nın iş yeri mühürlendi
- Serdar Ortaç uyardı: Dünyanın en güzel şeyi evlilik, evlenmek harika bir şey ama evlenince hazır olun kimseye bakamıyorsunuz
- Tamer Karadağlı: Yakışıklısın, güzelsin diye oyuncu olunmamalı
- Can Yaman'ın 'libido' açıklamasına bir gönderme de Gülse Birsel'den