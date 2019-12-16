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16 Aralık 2019 Pazartesi 12:22:47 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 12:23:27

Şarkıcı Deniz Seki: Bende mantık yok!

Şarkıcı Deniz Seki önceki gün Trump Sahne'de sevenlerine müzik dolu anlar yaşattı.

Mecidiyeköy Trump Sahne’de konser veren şarkıcı Deniz Seki, samimi açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı “Başıma ne geldiyse kendi aptallıklarımdan, yaptığım yanlış seçimlerden geldi. Kimseyi suçlamıyorum. Bende mantık yok. Duygusal zekam yüksek” dedi.


Uzun süredir kalbi boş olan, özel hayatında yüzü gülmeyen Seki “Hiçbir aşk uzun ömürlü değil” demeyi de ihmal etmedi.

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