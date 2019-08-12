12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 00:44:03
'Ben yalan söylemem'
Güzel oyuncu Cansu Dere, önceki gün Bebek’te mutfak alışverişi yaparken görüntülendi.
Son zamanlarda adı bir çok ünlü isimle aşk dedikodularına karışan Dere, çıkan haberlere de isyan etti. “Ara ara çıkıyor böyle haberler. Büyütmeye gerek yok olsa bilirsiniz, sevmem ben öyle şeyleri. Yalan da söylemem. Bir şey varsa vardır yoksa yok” dedi. Yeni projeler için de okumalar yaptığını ekleyen oyuncu, henüz karar vermediğini söyledi.
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