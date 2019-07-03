Ben Fero ilk kez açıkladı! Şarkısında Demet Akalın neden geçiyor?

  • Bist 100
    99.390
  • Dolar
    5,6449
  • Euro
    6,3701
  • Altın
    257,4630
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kazada hayatını kaybeden askeri öğrencinin şehadet belgesi 43 yıl sonra verildi Kazada hayatını kaybeden askeri öğrencinin şehadet belgesi 43 yıl sonra verildi
Siirt'te teröristlerin tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi Siirt'te teröristlerin tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi
Meslek liseleri ekonomiye 128 milyon lira katkı sağladı Meslek liseleri ekonomiye 128 milyon lira katkı sağladı
Ekmek parasını balyoz sallayıp çıkarıyor, erkeklere taş çıkarıyor Ekmek parasını balyoz sallayıp çıkarıyor, erkeklere taş çıkarıyor
Giresun Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı Giresun Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı
Nijerya ordusunun operasyonlarında silahlı çete üyesi 20 kişi öldürüldü Nijerya ordusunun operasyonlarında silahlı çete üyesi 20 kişi öldürüldü
Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş için Fenerbahçe de devrede Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş için Fenerbahçe de devrede
Almanya darbeci Hafter güçleri tarafından Libya'daki göçmen merkezine yapılan saldırıyı kınadı Almanya darbeci Hafter güçleri tarafından Libya'daki göçmen merkezine yapılan saldırıyı kınadı
Son dakika... AB'den darbeci Hafter'e tepki: Sorumlular hesap vermelidir Son dakika... AB'den darbeci Hafter'e tepki: Sorumlular hesap vermelidir
'Mutlu kent' deniz turizminden umutlu 'Mutlu kent' deniz turizminden umutlu
Captur’u yenileyen Renault, önemli bir karar aldı: Çin'de üretecek Captur’u yenileyen Renault, önemli bir karar aldı: Çin'de üretecek
'Tolkien' 5 Temmuz'da vizyona girecek 'Tolkien' 5 Temmuz'da vizyona girecek
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi
'İlahi Aşkın Sesi' beste yarışmasına başvurular başladı 'İlahi Aşkın Sesi' beste yarışmasına başvurular başladı
Başkan Erdoğan’ın Pekin ziyareti, Çin basınında geniş yankı uyandırdı: Türkiye önemli bir ortak Başkan Erdoğan’ın Pekin ziyareti, Çin basınında geniş yankı uyandırdı: Türkiye önemli bir ortak
Son dakika... Putin, INF'nin askıya alınmasını öngören yasayı imzaladı Son dakika... Putin, INF'nin askıya alınmasını öngören yasayı imzaladı
Gül Sunal ve Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı! "19 yıl önce..." Gül Sunal ve Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı! "19 yıl önce..."
Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu
Hakaret davasında sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 600 kilo mama karşılığı uzlaşma Hakaret davasında sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 600 kilo mama karşılığı uzlaşma
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bağımlılık konusunda çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bağımlılık konusunda çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız
Kemal Sunal vefatının 19. yılında kabri başında anıldı Kemal Sunal vefatının 19. yılında kabri başında anıldı
Öğretmen Temmuz maaşı ne kadar oldu? Öğretmen maaşı zammı ne kadar? Öğretmen Temmuz maaşı ne kadar oldu? Öğretmen maaşı zammı ne kadar?
Yağmur Sarnıç'ın şok görüntülerine karşı Emre Aşık ilk kez konuştu! Yağmur Sarnıç'ın şok görüntülerine karşı Emre Aşık ilk kez konuştu!
Putin'den Türkiye ile ortaklık vurgusu: Çabalarımız uluslararası istikrar unsuru Putin'den Türkiye ile ortaklık vurgusu: Çabalarımız uluslararası istikrar unsuru

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Temmuz 2019 12:42 | Çarşamba

Ben Fero ilk kez açıkladı! Şarkısında Demet Akalın neden geçiyor?

Türkçe rapteki yerini iyice sağlamlaştıran Ben Feronun, çok konuşulan şarkısı Demet Akalın'ın klibi yayınlandı. 28 yaşındaki rapçi, son şarkısında Demet Akalın isminin geçmesine yönelik soruya "Demet Akalın şarkısında 'hava kapalı' kelimeleriyle başladım her şeye. 'Hava kapalı, ama akalım...' Akalım kelimesinden sonra da Demet Akalın... Tamamen denk geldi" diye cevap verdi.

Popüler kültürün kendine has ikonlarından biri olduğunu tescil eden rapçi Ben Fero, kendine has tarzı ile geçen yılın en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. `Mahallemiz Esmer´ şarkısı ilk birkaç haftada milyonlarca defa dinlenen Ben Fero, `Kimlerdensin´ ve `3 2 1´ şarkıları ile başarısını kanıtladı. Son olarak `Demet Akalın´ şarkısına ait klibini geçen hafta yayınlayan Ben Fero´ya klibinde Demet Akalın da eşlik etti. 28 yaşındaki şarkıcı, müziğe başlangıç hikayesini ve gelecek planlarını Redbull.com´a anlattı.

"15 YILDIR HİP HOP KÜLTÜRÜNÜN İÇİNDEYİM"

Almanya´da doğan ve üç yaşında ailesiyle birlikte Türkiye´ye dönen Ben Fero, yaklaşık 15 yıldır hip hop kültürünün içinde olduğunu söyledi. Şimdi ise hip hop´ın Türkiye için yeni sayılabilecek sayfası trap müziğin öncülerinden birisi. İlk albümü `Orman Kanunları´ndan `Demet Akalın´ şarkısı için ünlü şarkıcı Demet Akalın ile bir araya gelen Ben Fero, Demet Akalın ismini planlayarak seçmediğini söyledi. Ben Fero, ünlü şarkıcı ile klipte buluşmalarını "Demet Akalın şarkısında 'hava kapalı' kelimeleriyle başladım her şeye. 'Hava kapalı, ama akalım...' Akalım kelimesinden sonra da Demet Akalın... Tamamen denk geldi" sözleriyle anlattı.

"ÖNÜMDE BENİM GİBİ BİR ÖRNEK YOKTU"

'Mahallemiz Esmer´ isimli şarkısıyla çok sevilen Ben Fero, "Klibi ilk izlediğim zaman kendime güvenmeye başladım. Yaptığım işin arkasındaydım hep, ama isimsiz biri olmanın bana vakit kaybettireceğini ve bir yerlere gelebilmemin zaman alacağını düşünüyordum. Önümde benim gibi bir örnek yoktu, ne bekleyeceğim konusunda bir analiz yapamadım. Çok da düşündüğüm gibi olmadı, o yüzden mutluyum. Peşinde olduğum, yapmak istediğim bir ton şey var. Bu sadece hip hop anlamında da değil. Ailemle, arkadaşlarımla yapmak istediğim şeyler var" diye konuştu.

"HİP HOP İLE ÇOK ERKEN YAŞTA TANIŞTIM"

Hip hop´a olan ilgisinin küçük yaşlardan itibaren başladığını ifade eden Ben Fero, "Benim hayatımda çocukluktan başlayan bir şey var. Okuldan sonra arkadaşlarıyla görüşen biri değildim. Asosyal sayılmazdım ama oturduğumuz yer yeni gelişmekte olan bir yerdi ve evler de birbirine uzaktı. Bağ var, bahçe var, iki tane de ev var. Öyle olunca kendimle çok vakit geçirdim. Hip hop´la da çok erken tanıştım. Bu nedenle de 'Şu dönem beni çok etkiledi' diyemiyorum, hepsinin müziğimde etkisi olmuştur" dedi.

"TÜRKİYE HİP HOP KONUSUNDA BİR GEÇİŞ DÖNEMİNDE"

Hip hop müziğin kısa sürede ülkemizdeki önemli temsilcilerinden birisi haline gelen Ben Fero, "Hip hop müziğin birçok değişimine şahit oldum. ABD´de ne değişse, Türkiye´ye 5-7 sene sonra geliyor. Avrupa´da ne değişse, 3-5 sene sonra geliyor. Türkçe çok zor bir dil trap yapmak için. 'I-was-in-the-hood', bitti. Ama Türkçe olunca kesmeniz gerekiyor. Ma-hal-le-de-yim. Bu hecelerin tek başına bir anlamı yok. O yüzden bir cümle kurabilmek için, çok seçici davranmam gerekiyor. Çok büyük anlamlar yüklemekten de bahsetmiyorum, bu konuda bazı insanlar bana sert geri dönüşler yapıyor" ifadesiyle aldığı eleştirilerden bahsetti.

Ben Fero´nun son klibi `Demet Akalın´ sadece iki günde 8 milyon kez izlendi. Merak edenlerin Ben Fero röportajının tamamına Redbull´un internet sitesinden ulaşabileceği belirtildi.

(DHA)

Son dakika... Türkiye'den darbeci Hafter'e sert tepki: İnsanlık suçudur
Türkiye'ye sataşan darbeci Hafter için rüzgar tersine döndü
Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi
Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı... Türkiye'ye iade edildiler
Emre Aşık eski eşinin o görüntüleri için ilk kez konuştu: Ben bunu defalarca yaşadım
Dağlar delindi bölgeler birbirine tünelle bağlandı
Son dakika... Memur ve emekli zamları belli oldu
Beşiktaş'a sürpriz sol bek! Bir dönemin gözdesiydi
İran'dan ABD'ye 'nükleer' rest: 7 Temmuz'dan itibaren...
Türkiye Sevakin’de kalacak! BAE, SUUD ve Sisi'ye kötü haber!
İlk adımı Erdoğan atmıştı! Bakan Akar haritalarla gidince harekete geçtiler
Süreyya Yalçın 97 milyon $'ını almak için geldi
Boğaz'ın incisi Tarihi Kuleli Yalısı 190 milyon liraya satışa çıkarıldı
Teröristin bağışı reddedildi! 2 ayrı camide 51 kişiyi katletmişti
O denizaltı Rusya'nın en gizli silahıydı! ABD yıllardır takip ediyordu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber! Mesai saatleri değişiyor
İçlerine kurt düştü: Türkiye Rus jetlerini alabilir!
Rusya duyurdu: Türkiye'ye teslimatını tamamladık
Çağla'ya özendi ama olmadı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ