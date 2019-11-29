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29 Kasım 2019 Cuma 09:13:55 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 09:44:33

Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı

Rapçi Ben Fero; şarkıları ve kliplerinde gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı.

Ben Fero yani gerçek ismi ile Ferhat Yılmaz 1991 yılında Almanya’nın Bonn kentinde dünyaya geldi. Kariyerinin ilk aşamalarında özel sektörde satış elemanı olarak iş yaşamını devam ettiren Ben Fero; rap müzik dünyasına kısa sürede popülerliğe ulaştı.

Rapçi Ben Fero’nun babası Trabzonlu annesi ise Sivaslı.

“Mahallemiz Esmer”, “Kimlerdensin”, “3-2-1”, “Babafingo”, “Demet Akalın ve Biladerim İçin” gibi parçaları seslendiren Ben Fero, bazı kliplerinde 26 milyonu aşan izlenme rakamlarına ulaştı.

Yine kendisi gibi rap müziğin önemli isimleri arasında gösterilen Ezhel’e olan yakınlığı ile biliniyor.

Sanatçının Orman Kanunları albümünde yer alan parçalar ise şöyle; 3 2 1, Diskotek, Mahallemiz Esmer, Babafingo, Yaylan, Kimlerdensin, Buldum, Demet Akalın, Motivasyon, Biladerim İçin.

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