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06 Şubat 2020 Perşembe 13:13:50 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 13:17:45

Ben Fero değil Soner Sarıkabadayı!

Sevilen şarkıcı Soner Sarıkabadayı, uzun bir aranın ardından yeni single'ı ile hayranlarıyla buluştu. Yeni şarkısı için imaj değişikliğine giden Soner Sarıkabadayı'nın son hali sevenleri ve takipçileri tarafından rapçi Ben Fero'ya benzetildi.

Uzun bir aranın ardından yeni single’ıyla hayranlarıyla buluşan şarkıcı Soner Sarıkabadayı, yeni şarkısı için imaj değiştirdi. Sarıkabadayı, yeni tarzıyla rapçi Ben Fero'ya benzetildi.

Yeni single’ı ‘Ölümüne’yi çıkaran Soner Sarıkabadayı, çok iddialı konuştu. Ünlü popçu, Hande Yener’in “Pop artık bitti, üretim durdu” sözlerine şöyle cevap verdi: “Birileri demiş ki; ‘Pop müzik öldü’. Şimdi onlara söyleyin; kral geri döndü.”

YENİ TARZINA YORUM YAĞDI

Öte yandan Soner Sarıkabadayı’nın albüm kapağı için verdiği poz, rapçi Ben Fero’ya benzetildi. Yeni imajıyla Sarıkabadayı, Ben Fero'ya benzediğine dair pek çok mesaj aldı.

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