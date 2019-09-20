"Ben de dolandırıcı kurbanıyım"

Vergi müfettişlerinin 2017’de bağımsız manken ve modellerin faaliyeti’ kapsamında yaptıkları denetimlerde Kıvanç Tatlıtuğ adına 2012-2013 yılları arasında satışa dayanmayan sahte faturalar düzenlendiği tespit edildi. Vergi müfettişleri oyuncunun hakkında, vergi kaçırmak ve sahte fatura düzenlemek suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na ihbarda bulunuldu. Savcılık vergide usulsüzlük suçlaması için Tatlıtuğ hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

MUHASEBECİSİNİ SUÇLADI

Dün görülen duruşmaya ünlü oyuncu, avukatı ile birlikte katılırak, aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu belirtti. Sanık sandalyesinde olmasının sebebinin mali müşaviri olduğunu belirten Kıvanç Tatlıtuğ, “Mali müşavirim zamanında her ay bana profesyonel hizmet karşılığında fatura kesti. Kendisine banka yoluyla, resmi olarak şu an yargılanmakta olduğunum faturalar miktarının çok üstünde ödeme yaptım. Gelir defterime bu ödemeleri işlememiştir. Kendisinden de dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi oldum” dedi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Usulsüz işlemlerden haberi olmadığını ileri süren Tatlıtuğ, “Adı Erdal Doğan’dır. Denetlemeye kadar kendisi normal bir hayat yaşıyordu. Bu olay ortaya çıkınca kaçtı ve nerede olduğunu bilmiyorum. Hakkında suç duyurusunda bulundum. Benim gibi sanatçı arkadaşlarımı da bu şekilde mağdur etti. Hem ben hem devletim bu nedenle mağdur olduk” dedi. Suçlamaları kabul etmeyen ünlü oyucu, beraatını isteyerek, ceza alması durumunda erteleme verilmemesini istedi.

VERGİ AFFINDAN YARARLANDI

Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı da Çağla Şikel’in de bu mali müşavir tarafından mağdur edildiğini ve onun hakkında da aynı şekilde açılan davadan beraat ettiğini belirtti. Müvekkilinin vergi affından yararlanarak 900 bin TL’nin üzerinde vergi ödediğini belirten avukatı, Maliye Hazinesi’nin de zararının giderildiğini belirtti. Kurum avukatı ise sanığın suç işlediğini, sahte faturalarla KDV indiriminden faydalandığını belirterek cezalandırılmasını istedi. Mahkeme Kıvanç Tatlıtuğ’un mali müşaviri Erdal Doğan hakkın yürütülen ceza soruşturması veya kovuşturması olup olmadığının araştırılması için davayı Şubat ayına erteledi.