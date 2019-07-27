27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:41:43 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:44:08
Belçim Bilgin’in Bodrum’daki sürpriz buluşması!
Yılmaz Erdoğan’ın eski eşi Belçim Bilgin ile Mustafa Erdoğan’ın eski eşi Gülben Ergen, Bodrum’da bir araya geldi.
Burada tatil yapan ikili çocuklarıyla birlikte bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi. Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan’la evli oldukları dönemlerde verdiği röportajlarda da eltisi Gülben Ergen’le çok iyi anlaştıklarını dile getirmişti.
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