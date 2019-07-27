Belçim Bilgin’in Bodrum’daki sürpriz buluşması!

Burada tatil yapan ikili çocuklarıyla birlikte bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi. Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan’la evli oldukları dönemlerde verdiği röportajlarda da eltisi Gülben Ergen’le çok iyi anlaştıklarını dile getirmişti.