10 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:14:38
Beklenen klibi çekti
'Ateş' ismini verdiği kariyerinin 11. albümüyle büyük beğeni toplayan Demet Akalın klip sürprizi yaptı.
Hayranlarından gelen yoğun istek üzerine albümünün dördüncü klibi olan “Yekten” i seçen Akalın “Yekten albüm çıktığından bu yana en çok istek alan şarkılar arasındaydı. Haktan'la zamanını bekledik ve harika bir iş çıktı” diyerek duygularını dile getirdi.
Akalın, 12 Ekim Cumartesi günü Bostancı Gösteri Merkezinde vereceği konseri için şimdiden hazırlıklara başladığını dile getirdi.
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