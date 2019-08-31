Bekârlığa veda

Uzun zamandır, hazırlık yapan ve düğünde 3 gelinlik giyeceğini açıklayan oyuncu Baysal, önceki akşam bekarlığa veda partisi düzenledi. Yakın arkadaşlarının ve gecenin sonuna doğru nişanlısı Barış Yurtçu’nun da katıldığı davetten kareler sosyal medyada paylaşıldı.