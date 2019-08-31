31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:32:38
Bekârlığa veda
Oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, 6 Eylül’de Çeşme’de düzenlenecek düğün töreniyle dünyaevine girmeye hazırlanıyor.
Uzun zamandır, hazırlık yapan ve düğünde 3 gelinlik giyeceğini açıklayan oyuncu Baysal, önceki akşam bekarlığa veda partisi düzenledi. Yakın arkadaşlarının ve gecenin sonuna doğru nişanlısı Barış Yurtçu’nun da katıldığı davetten kareler sosyal medyada paylaşıldı.
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