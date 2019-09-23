Bekârlığa alıştı

Çengelköy'de yapımı tamamlanarak satışa sunulan Dosso Dossi Residence ve Villalar’da yaşamın başlaması nedeniyle düzenlenen etkinlikte sahne alan Mustafa Sandal, ”Biliyorsunuz ki boşandım. Artık bekar bir insanım. Bana bir oda, bir salon ev yeter” diyerek küçük dairelerin daha huzurlu olduğunu dile getirdi.