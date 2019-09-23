23 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 02:20:25
Bekârlığa alıştı
Emina Jahovic'den boşandıktan sonra Melis Sütşurup'la kısa süre aşk yaşayan Mustafa Sandal, bekarlığı sevdiğini dile getirdi.
Çengelköy'de yapımı tamamlanarak satışa sunulan Dosso Dossi Residence ve Villalar’da yaşamın başlaması nedeniyle düzenlenen etkinlikte sahne alan Mustafa Sandal, ”Biliyorsunuz ki boşandım. Artık bekar bir insanım. Bana bir oda, bir salon ev yeter” diyerek küçük dairelerin daha huzurlu olduğunu dile getirdi.
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