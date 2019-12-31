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31 Aralık 2019 Salı 20:18:37 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 20:27:24

Begüzar Korel kaç aylık hamile, kaç yaşında? O Ses Türkiye Begüzar Korel performansı

Begüzar Korel kaç aylık hamile, kaç yaşında? O Ses Türkiye Begüzar Korel performansı merak konusu oldu. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına konuk oldu. Begüzar Korel ile ilgili internet aramaları yoğunlaştı. Bergüzar Korel, birçok oyun ve kısa filmde yer aldı. 2009 yılında Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel eşi ile birlikte Binbir Gece ve Vatanım Senin dizilerinde birlikte rol aldı. İşte Bergüzar Korel hakkında merak edilenler haberimizde..

Begüzar Korel kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Begüzar Korel performansı merak konusu oldu. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına konuk oldu. Begüzar Korel ile ilgili internet aramaları yoğunlaştı.  Bergüzar Korel, birçok oyun ve kısa filmde yer aldı. 2009 yılında Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel eşi ile birlikte Binbir Gece ve Vatanım Senin dizilerinde birlikte rol aldı. Bergüzar Korel O Ses Türkiye performansı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

BERGÜZAR KOREL O SES TÜRKİYE PERFORMANSI

O Ses Türkiye Begüzar Korel performans henüz yayınlanmadı.

BERGÜZAR KOREL KAÇ AYLIK HAMİLE?

Bergüzar Korel Ergenç, 6. buçuk aylık hamile. Erkek çocuk bekliyor.

BERGÜZAR KOREL KİMDİR?

Bergüzar Korel Ergenç, 27 Ağustos 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Tanju Korel, Hülya Darcan çiftinin kızıdır. Çocukluğunu Ulus’ta geçirdi İlk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu, orta öğrenimini Yıldız Koleji’nde yaptı. Kolej’den mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü tamamladı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol oynadı.

Bergüzar Korel, okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı. Aynı zamanda Devlet Tiyatrosu Kuva-yi Milliye oyununda yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Bir süreNicole Kidman ve Tom Hanks'in oyuncu koçluğunu yapan Susan Baston ile çalıştı ve Özay Fecht'in workshop çalışmalarına katıldı.

İlk dizi rolünü 1998 yapımı olan Kırık Hayatlar’da aldı. Ardından 2005 yapımı Kurtlar Vadisi:Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Kurtlar Vadisi Irak’ta yakaladığı başarının ardından gene aynı yıl çekilen Zeytin Dalı dizisinde İklim karakterini canlandırdı. Bu arada reklam filmlerinde rol aldı. Asıl büyük çıkışını ise Halit Ergenç ile birlikte rol aldığı 2006 yılının en fazla reyting alan dizisi ünvanını alan Binbir Gece’deki Şehrazat Evliyaoğlu rolü ile yaptı.

Tolgahan Sayışman ile romantik komedi Aşk Geliyorum Demez filmini çekmiştir.

2010-2011 senelerinde Bergüzar Korel, başrolünü Bülent İnal ile paylaştığı atv’de yayınlanan Bitmeyen Şarkı dizisinde rol almıştır. Aynı sene Muhteşem Yüzyıl dizisine konuk oyuncu olarak katılmış, Monica Teresse karakterini canlandırmıştır. 2012’de başlayan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrol oynamış ve dizide Hakime Hanım Feride Şadoğlu karakterini canlandırmıştır.

Oyuncu 2016 yılının Ekim ayında eşi Halit Ergenç ile Kanal D kanalında yayınlanan Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile kamera karşısına geçmiştir.

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