Beğenilmeyen tarz

Gri pardesü altına kahverengi çiçekli elbise ve altına siyah postal giyen Karahan rüküş görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Estetik yaptırdığına dair çıkan haberlere de cevap veren oyuncu “Estetik yaptırmadım ama estetiğe de karşı değilim. İleriki yıllarda, ihtiyaç duyarsam neden olmasın, yatırabilirim” diye konuştu.