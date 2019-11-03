03 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 09:20:56
Beğenilmeyen tarz
Oyuncu Pelin Karahan, çocukları için önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıktı.
Gri pardesü altına kahverengi çiçekli elbise ve altına siyah postal giyen Karahan rüküş görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Estetik yaptırdığına dair çıkan haberlere de cevap veren oyuncu “Estetik yaptırmadım ama estetiğe de karşı değilim. İleriki yıllarda, ihtiyaç duyarsam neden olmasın, yatırabilirim” diye konuştu.
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