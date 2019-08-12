Bebek isyanı

Bebek Otel, daha önce başka skandallarla da gündeme gelmişti. Otele yemek yemek için giden bir grup genç kız, başörtülü oldukları gerekçesiyle kapıdan geri çevrilmişti. Olayın duyulması üzerine çok sayıda kişi sosyal medyada tepkilerini dile getirmişti.

2016'da evlenen, geçtiğimiz yıl da kızları Arya'yı kucaklarına alan Berkay-Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz hafta da 2. çocukları Zeynep’i kucaklarına almıştı. 2 çocuk annesi Özlem Ada Şahin, bugün sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşım yaptı. Bayramın birinci gününde keyifle kahvaltı yapmak isteyen Şahin ailesi, soluğu Bebek’te aldı. Önceden rezarvasyon yaptırdıkları Bebek Otel'in kapısından geri çevrilen çift, şaşkınlıklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla dile getirdi. Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, “Harika bir bayram sabahı kahvaltısına çıktık. Bebek Otel'e gidelim dedik fakat karşılaştığımız şey karşısında şok olduk. Otele bebek alınmıyormuş. Restaurant kısmına da alınmıyormuş, yani 18 yaş altını almıyorlarmış. Çocuk almamak neyin kafası? Yazık yılların oteli çocuğa karşı, yazık…” yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.