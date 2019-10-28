Bebeğine ninni besteleyecek

Tepe, zorlandıkları süreci yavaş yavaş atlattıklarını belirterek, bebek için son hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Kavuşmayı dört gözle beklediklerini dile getiren şarkıcı, “Odasını hazırlıyoruz. Çok tatlı bir telaş içerisindeyiz. İsim konusunda tercihi eşime bırakacağım. Evladımla göz göze geldiğimizde, içimden dökülen duygularla bir şarkı yazabilirim. Ama eşimin özel bir isteği var. Bebeğimiz için ninni yazacağım” dedi.