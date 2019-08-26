Bebeği kısmetiyle geliyor

Geçen yıl mayıs ayında Yaşar İpek’le dünyaevine giren Seren Serengil, 2 Ağustos’ta bebek müjdesini sevenlerine verdi. Anne olmayı çok isteyen şarkıcıya, yüksek sesle konuşmak dahil her türlü stres yaratacak unsurlar yasaklandı. Fakat ne yazık ki ünlü isim eşi Yaşar İpek’le sorunlu bir dönem geçiriyor. Bir süre önce İpek evi terk etti, ikilinin boşanacakları iddiası güç kazandı.

Geleceğine yatırım yapacak

Bu dönemde Serengil’in işten yana yüzü güldü, firmalar sıraya girdi. Anne, bebek bakımı, kozmetik ve giyim firmalarından reklam teklifi alan ünlü şarkıcının sosyal medya hesabını takip eden sevenleri bebeğin kısmetiyle geldiği yönünde yorumlar yaptı. Şarkıcı, 300 bin lira karşılığında, bir lens markasının yüzü oldu. Aldığı parayı çocuğunun geleceğine yatırım için kullanacağını duyuran Serengil ‘Bu dönemde kazanacağım her kuruş bebeğim için kullanılacak’ dedi.

‘Köpeklerimle mutluyum’

Lens markasının reklamında köpeğiyle kameralar karşısına geçen Seren Serengil, “Sağlıkla bir çocuk dünyaya getirmeye çalışıyorum ama bebeğimi dünyaya getirmemi istemeyen şeytanlar var. Ben köpeklerimle bu şekilde mutluyum. En azından kavga, gürültü yok” açıklamasını yapmıştı.