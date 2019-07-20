Başrol hüsranı

Güzel oyuncunun el sıkıştığı yapım şirketi, Intagram hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın feshedildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yeni yayın döneminde yapılacak projenin başrolü için Sayın Cansu Dere ile görüşülmüş ve anlaşılmıştı. Cansu Dere'yle yapılan bu anlaşma tarafların karşılıklı mutabakatıyla sonlandırılmıştır. Kamuoyuna duyururuz.”