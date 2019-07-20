20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:38:10
Başrol hüsranı
Uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Cansu Dere'ye yapım şirketinden kötü haber geldi.
Güzel oyuncunun el sıkıştığı yapım şirketi, Intagram hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın feshedildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yeni yayın döneminde yapılacak projenin başrolü için Sayın Cansu Dere ile görüşülmüş ve anlaşılmıştı. Cansu Dere'yle yapılan bu anlaşma tarafların karşılıklı mutabakatıyla sonlandırılmıştır. Kamuoyuna duyururuz.”
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