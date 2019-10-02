Başladığı gibi bitti

Şarkıcı Yaşar İpek ve boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil arasında sular durulmuyor. İpek, Serengil'in şikayetiyle 3 gün kalacağı zorlama hapsi dolayısıyla İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, teslim oldu.

İpek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Metris Cezaevine gönderildi. İpek'in cezaevine giderken yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Yaşar İpek, “Ben konuşma yasağından dolayı giriyorum. Herkese Allah vicdan rahatlığı versin. Ben onun elini tuttum buralarda, aklıma geliyor şimdi gerçekten çok üzücü bir durum. Bariyerleri kırarak, ellerini tutarak, ben onu götürdüm teslim ettim. O beni bu şekilde hapse soktu. Bizim aşkımız hapishane yolunda başladı, hapishane yolunda bitti” dedi.

SEREN'İ YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

Geçen yıl şubat ayında, Seren Serengil de Gülben Ergen'le ilgili konuşma yasağına uymadığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine çarptırılmıştı.. Serengil teslim olmaya giderken, yanında Yaşar İpek vardı. Ünlü çift hapishane çıkışında aşk yaşamaya başlamıştı.