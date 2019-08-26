26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 03:13:17
Başarının sırrı saygı
Yatsın Yanıma, Ben Seni Böyle Mi Sevdim, Uzun Lafın Kısası gibi şarkılarla adını duyuran Gülden, bir derginin kapağı oldu.
Kapak fotoğraflarında güzelliğiyle de dikkat çeken şarkıcı, başarısının sırrı sorulduğunda “Dinleyicimle aramda gizli bir bağ var. Hep saygı ve sevgi dolu davranıyoruz birbirimize. Samimiyetimiz ve birbirimizden beklentimiz çok karşılanabilir bir seviyede” dedi.
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