Başarının sırrı saygı

Kapak fotoğraflarında güzelliğiyle de dikkat çeken şarkıcı, başarısının sırrı sorulduğunda “Dinleyicimle aramda gizli bir bağ var. Hep saygı ve sevgi dolu davranıyoruz birbirimize. Samimiyetimiz ve birbirimizden beklentimiz çok karşılanabilir bir seviyede” dedi.