Başarılı oyuncu Taner Ölmez'in bölüm başı ücreti belli oldu

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez’in, bölüm başına 70 bin TL aldığı ortaya çıktı.

2013 yapımı Güney Kore dizisi olan Good Doctor’dan esinlenilerek yayın hayatına başlayan dizide Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Reha Özcan ve Murat Aygen ile başrolü paylaşıyor.