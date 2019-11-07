Başarıları taçlandı

Tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasının en prestijli heykelciği olan Altın Objektif Ödülleri, 24. kez sahiplerini buldu. Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde, Doku Tıp Merkezi ve Netflix’in sponsorluğunda, CVK Park Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilen tören, ünlüler geçidine döndü. İzlenme rekorları kıran Mucize Doktor, Afili Aşk, Her Yerde Sen, Hakan: Muhafız ve Bir Zamanlar Çukurova’da dizileri ve oyuncuları, gecede ödül alan yapımlardı. Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan ve Bensu Soral’ın başrollerini paylaştığı kalabalık kadrolu “Organize İşler Sazan Sarmalı” ise “Yılın Sinema Filmi” seçildi. Tatlıtuğ ve Soral yılın en iyi oyuncuları ödüllerine layık görüldü.

Yılın En İyi Drama Dizi Oyuncusu ödülünü alan Akın Akınözü 'Çok heyecanlıyım. Set ekibime teşekkür ediyorum benim bu heyecanı yaşamamda katkıları olduğu için' diye konuştu.

Yılın Müzikali seçilen Alice'de yer alan Serenay Sarıkaya kıyafetiyle göz kamaştırdı.

Hakan Altun ve Cengiz Kurtoğlu, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

EN İYİ HABER GÜNEŞ'İN

Wilma Elles'le Kerem Göğüş'ün ayrılacaklarını ve resmi nikahlarının olmadığını ilk kez GÜNEŞ Gazetesi duyurmuştu. Tam bir yıl sonra haberimizi doğrulayan Alman asıllı oyuncu “Kerem'le ayrıldık, zaten nikah yapmamıştık” şeklinde açıklama yapmıştı. GÜNEŞ Gazetesi Magazin Müdürü Yasemin İlan, 'Boşanacak Ama Evli Değil' başlıklı bu haberiyle, Altın Objektif Ödül Töreni'nde 'Yılın En İyi Haberi' kategorisinde ödül aldı.