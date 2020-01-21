21 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 19:21:35
Başak Sayan kürke karşı!
Başak Sayan, geçtiğimiz gün Zorlu'da objektiflere yansıdı.
Oyuncu, “Üstümdeki kürk gerçek değil, aman yanlış bir şey yazmayın. Ben de karşıyım kürk giymeye” dedi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde çıkartmış olduğu kitabının geri dönüşlerinin güzel olduğunu dile getiren Sayan, “Emeğimin karşılığını alıyorum” dedi.
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