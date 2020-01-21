Başak Sayan kürke karşı!

Oyuncu, “Üstümdeki kürk gerçek değil, aman yanlış bir şey yazmayın. Ben de karşıyım kürk giymeye” dedi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde çıkartmış olduğu kitabının geri dönüşlerinin güzel olduğunu dile getiren Sayan, “Emeğimin karşılığını alıyorum” dedi.