15 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 02:39:53
Başak Dizer: Kıvaç'ı kıskanmam
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, yaptığı açıklamalarla şaşırttı.
“Kıskanç mısın?” sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyayı sallayan Dizer, şöyle konuştu: “Yok, hiç kıskanç değilim. Arkadaşlarım da 'hiç kıskanmaz mısın?' der. Benim yapımda yok. Aramızda hiç böyle bir problem olmadı.” Duyanlar “Böyle yakışıklı bir adam kıskanılmaz mı?” şeklinde yorum yaptı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan için herkes aynı şeyi söyledi: Geleceğin başrolü Karan
- Can Yaman'ın 'libido' açıklamasına bir gönderme de Gülse Birsel'den
- 'Hiçbir zaman gerçek kürk kullanmadım ve asla da kullanmam' diyen Aleyna Tilki verdiği sözü çabuk unuttu
- Fahriye Evcan 8 aylık oğlu Karan'ın yüzünü ilk kez gösterdi
- Norm Ender'e Spotify'dan sonra bir darbe de Youtuba'dan!
- Mazhar Alanson törende samimi bir itirafta bulundu!