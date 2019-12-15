Başak Dizer: Kıvaç'ı kıskanmam

“Kıskanç mısın?” sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyayı sallayan Dizer, şöyle konuştu: “Yok, hiç kıskanç değilim. Arkadaşlarım da 'hiç kıskanmaz mısın?' der. Benim yapımda yok. Aramızda hiç böyle bir problem olmadı.” Duyanlar “Böyle yakışıklı bir adam kıskanılmaz mı?” şeklinde yorum yaptı.