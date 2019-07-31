Barıştılar mı?

Yaz tatilinde olan iki ünlü oyuncu, kendi hesaplarından beşer dakika arayla aynı noktada çekilmiş, günbatımı fotoğrafı paylaştı.Sosyal medyada bu iki kareyi gören hayranları 'barıştınız mı' diye iki ünlü ismi soru yağmuruna tuttu. Ezgi Eyüpoğlu kısa süre önce, eski eşi Kaan Yıldırım'ı sosyal medya hesabından takibe almıştı.