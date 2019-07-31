31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 01:59:50
Barıştılar mı?
2016 yılında nikah masasına oturan ama kısa süre önce de ani bir kararla boşanan Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüpoğlu ikilisinden kafa karıştıran bir paylaşım geldi.
Yaz tatilinde olan iki ünlü oyuncu, kendi hesaplarından beşer dakika arayla aynı noktada çekilmiş, günbatımı fotoğrafı paylaştı.Sosyal medyada bu iki kareyi gören hayranları 'barıştınız mı' diye iki ünlü ismi soru yağmuruna tuttu. Ezgi Eyüpoğlu kısa süre önce, eski eşi Kaan Yıldırım'ı sosyal medya hesabından takibe almıştı.
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