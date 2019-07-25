Barışı düetle kutladılar

Gecenin ilerleyen saatlerinde sürpriz yaparak mikrofonu eline alan Akalın, ‘Haydi Söyle’ şarkısını söylemeye başladı. Alişan ve eşi Buse Varol da yıllar sonra biten dargınlığın kutlamasında, Akalın’a eşlik ederek muhteşem bir düete imza attılar.