25 Temmuz 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 01:00:13
Barışı düetle kutladılar
Yıllar süren dargınlıklarını bitirdikten sonra eski günlerine dönen Demet Akalın ve Alişan, önceki gece Alaçatı’da birlikte eğlendi.
Gecenin ilerleyen saatlerinde sürpriz yaparak mikrofonu eline alan Akalın, ‘Haydi Söyle’ şarkısını söylemeye başladı. Alişan ve eşi Buse Varol da yıllar sonra biten dargınlığın kutlamasında, Akalın’a eşlik ederek muhteşem bir düete imza attılar.
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