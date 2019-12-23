Barış Manço vefatının 20. yılında "saygı" albümüyle anılacak
Usta sanatçı Barış Manço, vefatının 20. yılında "saygı" albümüyle anılacak.
Albümde, Türkiye'de rock müziğin öncülerinden aynı zamanda Anadolu rock türünün kurucuları arasında sayılan Manço'nun eserlerini 20 ünlü şarkıcı seslendirecek.
Gelecek yıl nisan ayında müzikseverlerle buluşturulması planlanan "20. yıl Barış Manço" adlı albüm, Manço Prodüksiyon ve Moko ortak yapımıyla çıkarılacak.
Barış Manço'nun vefatının 20. yılına özel hazırlanacak "saygı" albümünde, sanatçının bilinen ve bilinmeyen 20 şarkısı yer alacak.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Demet Akalın'dan Okan Kurt'a olay sözler: İnsan geri zekalı olunca anca onu tavana atar!
- Vatandaştan Yılmaz'a soğuk duş: Cem abi iki espri yap, gülelim öyle git
- Gözde Çığacı'ya bedelli askerlik yapan erkek arkadaşından evlilik teklifi
- Emrah Karaduman, Aleyna Tilki'ye verdiği 'Dipsiz Kuyum'u değiştirerek yayınlayan Apple ile davalık oldu
- Ertuğrul Gazi geri dönebilir