27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 22:11:41
Barınak ziyareti
Askerden dönen 'Elimi Bırakma' dizisinin yıldızı Alp Navruz, Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti.
Tüm gününü sevimli dostlarımızla geçiren yakışıklı oyuncu, çekilen fotoğraflarını 'Keyif veren ziyaretlerden' notuyla sosyal medya sayfasında paylaştı.
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