Banu Alkan'dan Ela şarkısıyla ortalığı sallayan Reynmen hakkında olay yorum

Bir döneme damgasını vuran Türk sinemasının 'Afrodit' lakaplı güzel oyuncusu Banu Alkan, geçtiğimiz gün Kartal İstMarina Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı.

Son günlerde magazin gündemini meşgul eden YouTuber Reynmen hakkında düşüncelerini ifade eden Banu Alkan, "Yeni nesil genç oyuncuları başarılı bulduklarım var. Fakat bir anda şöhret olup bir anda kaybolmaları da çok üzücü bir şey. Bir starın aranmaması çok kötü bir şey. Ben hayatımda hiç bunu yaşamadım çok şükür. Hala reytinglerde bir numarayım, hatta reyting kraliçesiyim" dedi.



''Kimseye konuşmak düşmez": ''YouTuber "Reynmen'i çok başarılı buluyorum.'' diyen Banu Alkan, ''Tebrik etmek lazım kendisini bu bir büyük başarı. Kimseye konuşmak düşmez" ifadelerinde bulundu.



"Bomba gibi geliyorum'': Banu Alkan, çıkaracağı 'Parfüm' adlı albümü için, "Bomba gibi geliyorum" dedi.



30 milyon görüntülenmeyi geçmişti: Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz aylarda "Derdim Olsun" adlı şarkısıyla sadece bir hafta içinde 30 milyon görüntülenmeyi geçmişti. Toplamda 227 milyon kez dinlenen "Derdim Olsun" şarkısıyla tüm Türkiye’nin gündemine oturan Reynmen'in yeni şarkısı 'Ela' kısa sürede, 58 milyon kez izlendi.



Bir takipçisinin "Ela'dan kaç para kazandın gardaş" sorusu üzerine Reynmen, gelir tablosunu paylaşarak yanıt verdi.



Şarkıdan 19 bin 551 dolar (110 bin lira) kazandığı öğrenilen Reynmen, "Şu an güncel bu para... Berkcan'ın darülaceze yayınında da söylediğim gibi vakıflara ve hayır kurumlarına bağışlanacak" ifadelerini kullandı.