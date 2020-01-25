25 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:17:59
Banu Alkan: Hülya benden sonra gelir
Yeşilçam oyuncusu Banu Alkan, Etiler’de objektiflere takıldı.
Recep ASLAN
Önümüzdeki günlerde ekranlara geri döneceğini ve şov programı yapacağını söyleyen Alkan’a Hülya Avşar soruldu. Alkan, Avşar’ın ‘Türkiye’nin en güzel kadını benim’ sözlerini değerlendirdi. Sanatçı, “Hülya Avşar’a bir türlü bir şey öğretemedim. Banu Alkan’dan sonra gelir” dedi. Ardından hayatını film yapacağını söyleyen Alkan hızlı adımlarla aracına doğru yöneldi.
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