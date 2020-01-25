Banu Alkan: Hülya benden sonra gelir

Recep ASLAN

Önümüzdeki günlerde ekranlara geri döneceğini ve şov programı yapacağını söyleyen Alkan’a Hülya Avşar soruldu. Alkan, Avşar’ın ‘Türkiye’nin en güzel kadını benim’ sözlerini değerlendirdi. Sanatçı, “Hülya Avşar’a bir türlü bir şey öğretemedim. Banu Alkan’dan sonra gelir” dedi. Ardından hayatını film yapacağını söyleyen Alkan hızlı adımlarla aracına doğru yöneldi.