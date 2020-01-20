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20 Ocak 2020 Pazartesi 12:29:50 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 12:31:15

Banu Alkan, Diva'yı kızdıracak!

Önceki gün bir estetik merkezinde görüntülenen Banu Alkan, Bülent Ersoy'u kızdıracak açıklamada bulundu.

Banu Alkan “Duydum ki, Bülent kulisine ıstakoz istetmiş. Çok komik. 2017’de ‘Dünya Güzellerim’ programı için birlikte Vietnam’a gitmiştik.

Istakozu orada benden öğrendi. Ona nasıl yeneceğini bile ben öğrettim. Haberi bile yoktu. Ben kulisime sadece somon istiyorum, masrafsızım” dedi.

Banu Alkan özel hayat ve estetikle ilgili soruları da şöyle cevapladı:

 “Aşk nothing (hiçbir şey) bebeğim. Beni alan yaşadı. Türkiye’de estetiksiz tek ünlüyüm. 32 dişim bile bana ait.”

Banu Alkan ayrıca "Türkiye'nin en şık kadınıyım, stil ikonuyum" dedi.

BANU ALKAN KİMDİR?

Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan’ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Dubrovnik'ten Balıkesir ili Edremit ilçesine göç etti.

Ailece Türk vatandaşı olup "Alkan" soyadını aldılar ve Remka, önce "Yaprak" sonra da "Banu" oldu. Sonra İstanbul'a taşınarak Kartal’da ikamet ettiler ve çocukluğunun büyük bir bölümü orada geçti. Kartal Maltepe Lisesinde başladığını öğrenimine lise 2.nci sınıfta ara verdi. Gençliğinde rüyalarını süsleyen mankenliğe 16 yaşında LCC kurslarına giderek başladı ve Aydan Adan-Füsun Özben Mankenlik Ajansı’nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde rol aldı.

Sanatçı, 17 yaşındayken evli ve zengin bir işadamı olan Gürbüz Hanif’le birlikte olmaya başladı. 20 yıla yakın süren bu ilişki, Hanif’e kanser teşhisi konmasından kısa bir süre sonra ölmesiyle sona erdi. Alkan bu 20 yıl boyunca oldukça rahat bir hayat yaşamıştı. Banu Alkan 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortada görünmedi.

1998 yılında, “Neremi” adlı bir albüm çıkartarak gündeme oturdu. Oyuncunun şarkısı, sesi ve yorumu uzun süre eleştirildi ve ilgi odağı oldu. Alkan, 2001 yılında “Tuzu Kurular” ve 2005 yılında da “Kızma Birader” isimli televizyon dizilerinde oynadı. Banu Alkan, 1975 – 1989 yılları arasında çektiği filmlerle de, çıkardığı albümle de adından sürekli söz ettirmeyi başaran bir isimdir. “Afrodit” lakaplı sanatçı, her zaman olumlu tepki toplamasa da sürekli gündemde kalmayı başarmaktadır. Sinema kariyerine son veren sanatçı, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında olmayı sürdürüyor.

 

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