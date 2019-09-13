13 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 03:06:56
'Bana hiçbir şey olmaz'
Şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Kuruçeşme sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.
Şarkıcı, “Yalnız yürüyüş yapmak sıkıcı değil mi” sorusuna “Bana çok iyi geliyor, kulaklığımı takıyorum müzik dinliyorum, bu bana yeter” şeklinde cevap verdi. Yorgun olduğunu söyleyen Derici “Konser sezonu ve yaşadığım olaylar ben çok yordu ama bana hiçbir şey olmaz” diyerek kahkaha attı.
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