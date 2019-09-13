Şarkıcı, “Yalnız yürüyüş yapmak sıkıcı değil mi” sorusuna “Bana çok iyi geliyor, kulaklığımı takıyorum müzik dinliyorum, bu bana yeter” şeklinde cevap verdi. Yorgun olduğunu söyleyen Derici “Konser sezonu ve yaşadığım olaylar ben çok yordu ama bana hiçbir şey olmaz” diyerek kahkaha attı.