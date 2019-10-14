Balıkçıda gergin anlar

Yemek sonrası mekandan ayrılan çift, araçlarının hazır olmadığını fark edince, gazetecilerin sorularından kurtulmak için çareyi tekrar balıkçıya girmekte buldu. Araçları geldikten sonra tekrar mekandan çıkan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel’in gergin halleri dikkat çekti.

Balıkçıda bulunan bir müşterinin iddiasına göre, çift güzel başlayan akşam yemeğinin ilerleyen saatlerinde, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Mekanda oturan müşterilere aldırış etmeden tartışan çift, daha sonra tartışmaya son vererek mekandan ayrıldı.