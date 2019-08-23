23 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 01:18:15
Balıkçı güzeli
Ünlü basketbolcu Kerem Gönlüm’ün eşi Elif Gönlüm’le araları bozuk olan Gül Gölge, önceki gün Bebek’te görüntülendi.
Elif Gönlüm’ü takip etmesi için dedektif tuttuğu iddia edilen ve bu yüzden hakkında dava açılan Gölge, “Kasım ayında mahkeme olacakmış, ben gereken bütün adımları attım. Şuan için böyle bir şey gündemimde değil” yanıtını verdi. Daha fazla konuşmak istemediğini söyleyen sosyetik güzel, koşar adım balıkçıya girerek, gazetecilerin gitmesini bekledi.
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