Balıkçı güzeli

Elif Gönlüm’ü takip etmesi için dedektif tuttuğu iddia edilen ve bu yüzden hakkında dava açılan Gölge, “Kasım ayında mahkeme olacakmış, ben gereken bütün adımları attım. Şuan için böyle bir şey gündemimde değil” yanıtını verdi. Daha fazla konuşmak istemediğini söyleyen sosyetik güzel, koşar adım balıkçıya girerek, gazetecilerin gitmesini bekledi.