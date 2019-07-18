18 Temmuz 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 01:31:33
Balayı sonrası spor
İbrahim Kutluay’la çekişmeli geçen boşanma davasının ardından Cenk Küpeli’yle dünyaevine giren Demet Şener, balayı tatili için gittikleri İtalya’dan döndü.
Önceki gün Bebek’te görüntülenen çiçeği burnunda çift, tatilin çok güzel geçtiğini söyledi. Düğün sonrasında sporlarını aksattıklarını ifade eden ikili, yürüyüş yaparak arayı kapattıklarını söyleyerek Kuruçeşme’ye kadar yürüdüler.
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