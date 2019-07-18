Balayı sonrası spor

Önceki gün Bebek’te görüntülenen çiçeği burnunda çift, tatilin çok güzel geçtiğini söyledi. Düğün sonrasında sporlarını aksattıklarını ifade eden ikili, yürüyüş yaparak arayı kapattıklarını söyleyerek Kuruçeşme’ye kadar yürüdüler.