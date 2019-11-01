Bakır ustası Nehir

Çekimleri Gaziantep’te devam eden dizinin her bölümünde farklı bir yöresel unsur dikkat çekiyor. Bakır işçiliğiyle ünlü olan Gaziantep’te bu kez Nehir Erdoğan bakır ustası oldu. Almanya’dan Gaziantep’e çocukları ve kendisi için bir mücadele yolculuğuna çıkan Melek'i canlandıran güzel oyuncu, bakır tezgahında hünerlerini sergiledi ve kısa sürede başarılı ürünler ortaya çıkardı.