01 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 14:00:11
Bakır ustası Nehir
Uzun bir aradan sonra TRT'nin sevilen dizisi Benim Adım Melek'le karşımıza çıkan Nehir Erdoğan, rolünün hakkını verebilmek için bakır işçiliği öğrendi.
Çekimleri Gaziantep’te devam eden dizinin her bölümünde farklı bir yöresel unsur dikkat çekiyor. Bakır işçiliğiyle ünlü olan Gaziantep’te bu kez Nehir Erdoğan bakır ustası oldu. Almanya’dan Gaziantep’e çocukları ve kendisi için bir mücadele yolculuğuna çıkan Melek'i canlandıran güzel oyuncu, bakır tezgahında hünerlerini sergiledi ve kısa sürede başarılı ürünler ortaya çıkardı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT