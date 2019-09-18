Bahşiş vermemek için kavga etti

10 liralık vale ücretini vermediği için çıktığı iddia edilen kavga sonrası açıklama yapan Cem Tatlıtuğ, “Kavga etsem ‘Babası yaşındaki adamı dövdü’ derler. Kıvanç’ın koruması Mehmet vardı, o geldi ‘Abi bu adamlar alkollü zaten gel boşver’ dedi. Zaten benim üzerimde param olmasa Mehmet’e ‘oğlum ver’ derim. O adam çok saygısız bir adamdı. Benim kardeşim Türkiye’nin en iyi oyuncularından, normal değiliz ki gidip kavga edeyim. Normal standart bir hayat yaşayamıyorsun.

Ben normal Cem olsam, orada kavga ederdim. Ben alttan aldıkça, adam da kameraları görünce baya baya coştu” şeklinde konuştu.