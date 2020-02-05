Bahar Şahin yeni aşkı Cenan Adıgüzel'i duyurdu

‘Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin, aşkı buldu! Son dönemin adından sıkça söz ettiren genç oyuncularından olan Bahar Şahin, gönlünü ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de rol alan Cenan Adıgüzel’e kaptırdı. Daha önce sosyal medya fenomeni Reynmen yani Yusuf Aktaş ile aşk yaşayan Bahar Şahin, mutluluğunu Instagram’dan duyurdu. Birçok kez aşk yaşadıkları iddia edilen ancak böyle bir şey olmadığını dile getiren ikiliden Bahar Şahin, sevgilisi için “Kıbrıslı yarim” ifadelerini kullandı. Çiftin bu mutlulukları da hayranlarını sevindirdi. İlişkilerine nazar değmesinden korkan ünlü çift, aşklarını gözlerden uzak yaşamak istediklerini yakın çevresiyle paylaştı.