Bahar Şahin kimdir? Bahar Şahin ile Reynmen sevgili mi?

Bahar Şahin kimdir? Bahar Şahin Reynmen'in sevgilisi mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. 'Zalim İstanbul' dizisinde Ceren karakterine can veren Bahar Şahin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Dizinin çekimlerinin başlamasıyla birlikte tatilini tamamlayıp setlere döndüğünü söyleyen Bahar Şahin, "Tatil bitti. Artık çalışma zamanı" ifadelerini kullanırken, bir dönem aşk yaşadığı eski sevgilisi olan Reynmen hakkında açıklamalarda bulundu.

Şahin, eski sevgilisi olan ve son zamanlarda en çok konuşulan isimlerin başında gelen Reynmen hakkındaki sorulara "Evet Reynmen ile bir dönem birlikteliğimiz vardı. Reynmen bence çok başarılı. Şarkılarını dinlemiyorum ama sosyal medyadan buralara kadar gelmek zor bir şey ancak kendisi başardı. Başaracağını biliyordum onda daha ne cevherler var. En başta çok komik bir çocuk bence oyunculuk da yapabilir" dedi.

Güzel oyuncu, "Aynı projede oynar mısınız?" sorusuna ise, "Teklif gelse aynı projede oynamamız için herhalde kabul etmezdim. Yeniden bir birliktelik de söz konusu olamaz" şeklinde yanıt verdi.

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinlidir. Oyunculuk eğitimi almış olan Bahar Güven, ilk oyunculuk deneyimini O Hayat Benim dizisi ile yaşamış, daha sonra Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi yapımlarda yer almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, 1.65 metre boyunda, 48 kilo ve İkizler burcudur.

Bahar Şahin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Zalim İstanbul (Ceren) (TV Dizisi)

2018 – İyi Oyun (Naz) (Sinema Filmi)

2018 – Yol Arkadaşım 2 (Cemre) (Sinema Filmi)

2018 – Servet (Ferah) (TV Dizisi)

2017 – Oha Diyorum (Sinema Filmi)

2017 – Kayıt Dışı (İnci) (TV Dizisi)

2017 – Lise Devriyesi (Işıl) (TV Dizisi)

2015 – O Hayat Benim (Müge) (TV Dizisi)