19 Ekim 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 01:02:21
Bade'den kavga çıkaracak sözler
Bade İşçil'den şoke eden Kubilay Aka çıkışı! Oyuncu Bade İşçil, geçtiğimiz haftalarda birlikte görüntülendiği Kubilay Aka hakkında flaş bir açıklama yaptı.
Daha önce konu hakkında konuşan İşçil, “Kubilay’ı çok seviyorum ama arkadaş olarak. Ne öpüşmesi ne aşkı” diyerek Aka gibi aşk iddialarını yalanlamıştı.Önceki gün oğlu Azur Sualp ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere takılan İşçil, tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Güzel oyuncu Kubilay Aka'yla ilgili sorular üzerine “Çocuk var şu anda. Gerek yok, prim vermeyelim böylelerine” diyerek hızlı adımlarla gözden uzaklaştı.
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